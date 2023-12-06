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6 декабря, источник: АиФ Хабаровск

Под Хабаровском водитель Toyota устроил ДТП при обгоне, пострадал пенсионер

Также травмы получил пассажир, которого вёз пожилой мужчина.

Источник: Соцсети

Под Хабаровском водитель Toyota врезался во встречную иномарку при обгоне. Двое человек пострадали, сообщает пресс-служба ОГИБДД по Хабаровскому району.

Авария произошла 5 декабря на 38-м километре автодороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре». По предварительной версии, 28-летний водитель Toyota Vitz пошёл на обгон попутной машины, не убедившись в безопасности манёвра. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Succeed, за рулём которой был 71-летний пенсионер.

В результате ДТП пожилой водитель и его пассажир получили травмы. Их доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

«Помните, что обгон является одним из самых опасных манёвров. Совершайте его обдуманно и аккуратно», — напомнили в Госавтоинспекции.

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