6 декабря, источник: AmurMedia.ru
Хабаровчанку осудили за хищение свыше 1,4 млн рублей у пожилых граждан
Жертвами мошенников стали трое пожилых жителей Солнечного района.
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Солнечный районный суд Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы г. Хабаровска. Она признана виновной по ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что в январе этого года обвиняемая вступила в предварительный преступный сговор с лицом, которое звонило пожилым гражданам, представлялось родственником, сообщало о якобы произошедшей с ними тяжелой жизненной ситуации, разрешаемой с помощью денежных средств.
После этого введенные в заблуждение потерпевшие передавали денежные средства обвиняемой.
Жертвами мошенников стали трое пожилых жителей Солнечного района. Всего у них похищено свыше 1,4 млн рублей.
Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с подсудимой сумму причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Солнечного района.