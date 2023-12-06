Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: PrimaMedia.ru

«Повязали на вокзале»: силовики задержали «неадекватного» мужчину в Приморье

На пассажира заведено уголовное и административное дело.

Источник: PrimaMedia.ru

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЛО МВД России на станции Уссурийск задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения. На пассажира заведено уголовное дело за изготовление и хранение наркотиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст. Уссурийск.

Мужчину сопроводили транспортные полицейские в служебное помещение железнодорожного вокзала ст. Хороль Приморского края. В ходе личного досмотра в кармане брюк задержанного был обнаружен бумажный сверток со смесью табака и гашишного масла.

Пассажир рассказал полицейским, что наркотическое средство принадлежит ему, и приобрел он его для личного потребления.

По данному факту отделом дознания ЛО МВД России на ст. Уссурийск возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

За потребление наркотических средств без медицинского назначения мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта