6 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
ДТП со «скорой» произошло на плотине ГЭС в Иркутске
Очевидцы сделали кадры с места происшествия.
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Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Subaru произошло на плотине ГЭС в Иркутске сегодня утром, 6 декабря. Очевидцы засняли аварию на видео и выложили в социальных сетях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что сразу несколько ДТП произошло на плотине ГЭС и ее подъездах в Иркутске вечером 5 декабря. Как рассказал редакции один из автомобилистов, на дороге случилось четыре аварии.
В материале использовано фото из группы «ДТП 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте» (12+). Источник: vk.com/irkdtp