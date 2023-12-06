Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

ДТП со «скорой» произошло на плотине ГЭС в Иркутске

Очевидцы сделали кадры с места происшествия.

Источник: Соцсети

Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Subaru произошло на плотине ГЭС в Иркутске сегодня утром, 6 декабря. Очевидцы засняли аварию на видео и выложили в социальных сетях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что сразу несколько ДТП произошло на плотине ГЭС и ее подъездах в Иркутске вечером 5 декабря. Как рассказал редакции один из автомобилистов, на дороге случилось четыре аварии.

В материале использовано фото из группы «ДТП 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте» (12+). Источник: vk.com/irkdtp

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта