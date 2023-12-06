6 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Трагический пожар расследуют в Приморье
Огнеборцы обнаружили в сгоревшем доме тело мужчины.
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Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в Пограничном округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на телефон пожарной охраны 5 декабря в 17.42. Звонивший рассказал о пожаре в жилом доме в селе Садовый. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы.
К моменту прибытия горела веранда и крыша одной из квартир. Огонь уничтожил 80 кв.м. дома. Также во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины 1962 года рождения без признаков жизни.
«Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета. Всего в тушении было задействовано две единицы пожарной техники и семь человек из числа огнеборцев краевой противопожарной службы», — уточнили в ведомстве.