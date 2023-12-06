6 декабря, новости Казахстана, источник: Baigenews
Водитель выехал на рельсы и погиб в Мангистауской области
Смертельное ДТП произошло на железной дороге в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».
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В селе Шетпе мужчина на легковом автомобиле выехал на рельсы и погиб на месте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что 42-летний водитель не справился с управлением. Однако что конкретно произошло, было ли опрокидывание и если да, то по какой причине, предстоит выяснить следствию.
Об участии железнодорожного траспорта в аварии не сообщается.
«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ОП Мангистауского района по статье 345 ч.3 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря департамента полиции Мангистауской области Жаннур Танатарова.
Железная дорога в Казахстане время от времени становится местом различных происшествий. На станции Караганозек в Карагандинской области 15-летнего подростка ударило током от контактной сети, когда взобрался на крышу грузового поезда.
В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций. Он получил сильные ожоги электрическим током, играя на железнодорожном полотне. В больницу его доставили в критическом состоянии, мальчик провёл три месяца в реанимации.