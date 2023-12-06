Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что, выполнив взлет, «Ночные охотники» на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту) После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.