05:49 (мск), источник: © РИА Новости

Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что, выполнив взлет, «Ночные охотники» на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту) После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс.

Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса
'Путин оказался прав': в Германии испугались одного факта о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта