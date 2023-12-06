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6 декабря, источник: AmurMedia.ru

Вагон рабочего поезда загорелся в Хабаровском крае

В результате происшествия пострадал один человек — рабочий станции.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания вагона в составе рабочего поезда на станции Кенай Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

5 декабря 2023 года в 17.37 ч. местного времени на станции Кенай (Ванинский район Хабаровского края) произошло возгорание жилого вагона рабочего поезда.

Вагон был отставлен в тупик, возгорание локализовано и ликвидировано командой подошедшего со ст. Высокогорная пожарного поезда.

По предварительным данным возгорание произошло в результате неисправности котла отопления.

Незначительные ожоги получил работник путевой машинной станции ОАО «РЖД», ему оказана медицинская помощь. Задержки в движении поездов нет.

Ванинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, соблюдения требований противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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