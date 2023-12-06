6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
В общежитии хабаровского ТОГУ задержали студентов-мигрантов
Их обвиняют в хулиганстве по мотивам национальной ненависти.
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В одном из общежитий Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске силовики задержали троих студентов-мигрантов. Их обвиняют в хулиганстве по мотивам национальной ненависти и публичном применении насилия по отношению к русским учащимся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По версии следствия, вечером 28 ноября студенты, прибывшие в Хабаровск для обучения, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум юношам. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов опросили 27 студентов, которые могли быть причастны к совершению преступления. Все они приехали в краевую столицу из Таджикистана. Среди опрошенных выявили троих подозреваемых.
— В настоящее время они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, будет дана оценка законности пребывания зарубежных граждан на территории Российской Федерации, — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева. Подозреваемым грозит ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство по мотивам национальной ненависти». Преступное деяние по этой статье относится к тяжким. Санкция статьи предусматривает штраф штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы на 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.