Устранена авария, оставившая Первоуральск без воды на несколько дней

Специалисты обнаружили прорыв на одном из участков Нижнесергинского водовода в районе реки Тиг. Для возвращения воды в дома первоуральцев увеличен объем подачи из Ревдинского водохранилища. Работы на месте аварии еще продолжаются, ситуацию держит на контроле министерство ЖКХ.
В городе продолжается подвоз воды. По информации департамента, на линии работают три машины. Воду для инвалидов, пожилых, ветеранов и семей с детьми доставляют волонтеры.
Первоуральск остался без воды несколько дней назад из-за коммунального ЧП. Власти города организовали подвоз воды и начали поиск места аварии. Губернатор Евгений Куйвашев, 5 декабря отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии, пообещал на днях приехать в Первоуральск с проверкой.