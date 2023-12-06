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6 декабря, источник: ЕАН

Устранена авария, оставившая Первоуральск без воды на несколько дней

Коммунальные службы заварили прорыв трубы, из-за которого жители Первоуральска несколько дней оставались без водоснабжения. Сейчас идет постепенное заполнение системы, сообщили ЕАН в департаменте информполитики региона.

Специалисты обнаружили прорыв на одном из участков Нижнесергинского водовода в районе реки Тиг. Для возвращения воды в дома первоуральцев увеличен объем подачи из Ревдинского водохранилища. Работы на месте аварии еще продолжаются, ситуацию держит на контроле министерство ЖКХ.

В городе продолжается подвоз воды. По информации департамента, на линии работают три машины. Воду для инвалидов, пожилых, ветеранов и семей с детьми доставляют волонтеры.

Первоуральск остался без воды несколько дней назад из-за коммунального ЧП. Власти города организовали подвоз воды и начали поиск места аварии. Губернатор Евгений Куйвашев, 5 декабря отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии, пообещал на днях приехать в Первоуральск с проверкой.

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