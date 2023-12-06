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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Дельфин с пробитой головой приплыл в Приморье к людям за спасением: никто не помог

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ФедералПресс. В районе Посьета раненый дельфин подплыл к берегу. Очевидцы вызвали спасателей, однако те не приехали.

Источник: AP 2023

Как сообщает телеграм-канал «Новости Владивостока», в МЧС отказались выезжать из-за позднего времени и обещали прибыть с утра. Однако до утра животное не дожило.

Неподалеку от берега напротив старой кузни был обнаружен его труп. У дельфина был пробит череп, деформирована челюсть. Местные считают, что в него стреляли.

Ранее «ФедералПресс» писал, что на Камчатке спасли семейство белух, которых выбросило на мель. Люди в течение нескольких часов обливали их морской водой и кормили рыбой, чтобы предотвратить обезвоживание и истощение. Спустя время наступил сильный прилив, и животные смогли вернуться в море.

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