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6 декабря, источник: АиФ Уфа

Школьную котельную в Башкирии, где при взрыве погиб рабочий, восстановили

У детей снова начались занятия.

Источник: администрация Аскинского района

В деревне Султанбеково Аскинского района восстановили школьную котельную, где накануне, 5 декабря, произошел взрыв. Об этом сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов.

Напомним, что в результате происшествия погиб 51-летний рабочий. Он получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Никто из учеников не пострадал. Образовательный процесс приостановили на один день.

Сегодня, 6 декабря, дети снова пришли на уроки.

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