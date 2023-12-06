6 декабря, источник: АиФ Уфа
Школьную котельную в Башкирии, где при взрыве погиб рабочий, восстановили
У детей снова начались занятия.
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В деревне Султанбеково Аскинского района восстановили школьную котельную, где накануне, 5 декабря, произошел взрыв. Об этом сообщил глава муниципалитета Динис Юсупов.
Напомним, что в результате происшествия погиб 51-летний рабочий. Он получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Никто из учеников не пострадал. Образовательный процесс приостановили на один день.
Сегодня, 6 декабря, дети снова пришли на уроки.