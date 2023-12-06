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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Хирург РКБ имени Куватова в Уфе погиб в зоне СВО

Хирург из Уфы погиб в зоне СВО во время спасения раненых.

В зоне специальной военной операции погиб 48-летний хирург РКБ имени Куватова. Медик умер, когда эвакуировал раненых с передовой. О гибели сотрудника сообщили в уфимском медучреждении.

Известно, что врач отправился в зону СВО в начале 2023 года. Тогда перед ним стояла задача помочь гражданском населению. Позже он решил вновь отправиться на Донбасс и возглавил медицинский взвод.

У погибшего остались жена и двое детей.

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