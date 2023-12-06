6 декабря, источник: ИА Башинформ
Из многоэтажки Уфы эвакуированы более 40 человек
В Уфе сегодня рано утром произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Октября, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.
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На момент прибытия спасателей открытым огнем горела квартира на пятом этаже. Пожарные, используя аппараты со сжатым воздухом, спасли из зоны воздействия опасных факторов шесть человек, двое из которых дети.
«Для удаления продуктов горения в нужном направлении и снижения температуры применена тактическая вентиляция. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 35 взрослых. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС. — Пламя было настолько сильное, что пожарным пришлось вскрывать полы в квартире этажом выше, чтобы убедиться, что огонь не перешел дальше».
В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в двухкомнатной квартире. В соседней квартире огонь повредил оконную раму и имущество на лоджии.
Пожар локализован в течение получаса, открытое горение ликвидировано. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.