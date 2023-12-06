В Каратузской районной больнице после родов умерла женщина. Об этом «КП-Красноярск» рассказал источник в правоохранительных органах. 38-летняя женщина специально приехала рожать в село Каратузское из Дивногорска. Так она делала уже не единожды — она раньше жила в этом селе и доверяла местным врачам. У нее трое детей. В конце ноября она родила четвертого, на свет появился сын. Женщине не делали кесарево сечение. Родила сама и после этого ее состояние начало резко ухудшаться. 29 ноября врачи весь день пытались спасти женщину. Она вся была в крови. На помощь приехали доктора из Минусинска, но их усилий оказалось недостаточно. Врачи сделали несколько операций, но женщина умерла уже вечером. По данным издания «Взгляд Инфо», родильный дом в Каратузской районной больнице предназначен для оказания акушерской помощи только при не осложненных родах. Почему женщину сразу не увезли, например, в Минусинск — неизвестно. Ответить на этот вопрос в самой больнице не смогли. «КП-Красноярск» там рассказали, что заведующий родильным отделением сейчас на похоронах. Его не будет сегодня и завтра. Заместитель главного врача по медицинской части не взял трубку. Главный врач ушел в отпуск. В больнице сказали, что он будет на месте только к Новому году. Тем временем, в СК возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.