6 декабря, источник: МК.RU Иркутск
В посёлке Мамакан на пожаре погибла женщина
Утром 5 декабря в посёлке Мамакан произошёл пожар. В огне погибла женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Сигнал о пожаре на улице Таёжной поступил в 6.30 утра. Горела квартира на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного деревянного дома. Существовала угроза распространения пламени.
В ходе тушения пожара в комнате на полу нашли тело женщины. Ещё одна женщина находилась на кровати, она была жива. Её передали медикам. Из соседней квартиры спасли 73-летнего мужчину.
В результате повреждено три квартиры, одна из них нежилая. Причина пожара устанавливается. Основные версии: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём.