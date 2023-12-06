6 декабря, источник: Татарстан 24
Тела двоих рыбаков нашли в Заинске в реке Степной Зай
Очевидцы рассказали, что видели темное пятно в полынье.
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Накануне очевидцы сообщили в МЧС, что в реке Степной Зай рядом с СНТ им. Мичурина в Заинске заметили темное пятно в полынье, которое было похоже на тело человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Спасатели нашли в 40 метрах от берега тела двоих мужчин. Одного из них удалось опознать, ему было 70 лет, личность второго устанавливается.
Ранее мы писали, что в Зеленодольском районе мужчина ушел проверять лед на Волге, но провалился и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.