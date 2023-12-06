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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

На Урале простятся с 44-летним свердловчанином, погибшим на спецоперации.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим в зоне специальной военной операции. Дмитрий Щавлев скончался на 45 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дмитрий учился в школе № 31, затем пошел обучаться в радиотехникум. Срочную службу он проходил во внутренних войсках, прошел Чечню.

— Дмитрий всегда был человеком увлеченным. А еще был добрым, отзывчивым, всегда был готов прийти на выручку и оказать помощь другим. Души не чаял в дочке и сыне, — рассказали в мэрии.

В августе 2023 года свердловчанин заключил контракт с вооруженными силами России и отправился в зону СВО. 16 ноября при выполнении поставленной задачи в селе Работино Запорожской области мужчина скончался. Посмертно Дмитрий представлен к ордену Мужества.

Церемония прощания с бойцом пройдет 6 декабря в 12:00 на Аллее славы. Похороны состоятся на аллее Почетных граждан на Волковском кладбище.

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