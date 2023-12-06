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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропал 22-летний парень

Красноярские полицейские проводят мероприятия, направленные на розыск 22-летнего мужчины.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропал 22-летний парень. Как рассказали в краевом МВД, 1 декабря молодой человек перестал выходить на связь с родственниками.

5 декабря родители красноярца обратились в полицию с заявлением пропаже.

По предварительной версии, 1 декабря молодой человек позвонил отцу и сообщил, что едет в сторону деревни Кубеково на белой «Хонде Цивик». Ее автомобильный номер: В 485 ТТ 24RUS.

Сейчас о местонахождении красноярца ничего неизвестно. Телефон его недоступен.

Приметы пропавшего: рост 175−180 сантиметров, худой, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза серые, носит очки, имеется щетина.

Был одет: темно-синяя вязаная шапка зимняя вязаная, свитер темно-синего цвета, куртка черная, черные спортивные штаны, серые кроссовки. С собой у него был паспорт, серебряная цепочка и мобильный телефон.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону дежурной части: 8 (391)2459−400 или 102.

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