6 декабря, источник: Комсомольская правда
«Хроническое что-то есть? Плоскостопие?». На Кубани подросток избил школьника, цитируя героев сериала «Слово пацана»
В Кропоткине подросток ударил 10-летнего мальчика, подражая сериалу «Слово пацана».
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Жители Кубани всполошились после выхода сериала «Слово пацана». Эта кинолента о подростках, которые сбиваются в стаи на улицах и терроризируют город. В регионе о киноленте говорят уже в каждой школе. Дети стали не только визуально подражать героям: брить головы, использовать крылатые выражения из сериала, — но и переходить все нравственные и моральные границы: применять силу, унижать и оскорблять.
О подобном случае рассказала «КП» — Кубань’Светлана К. (имя изменено. — Авт.) из Кропоткина. Ее сына 10 лет избил незнакомый подросток, говоря фразу конкретно из сериала «Слово пацана».
— Я очень переживаю и за своего ребенка, и за других детей. Сразу говорю: заявление в полицию не писала. Но очень хочу рассказать о ситуации, чтобы дома родители поговорили со своими детьми, чтобы пресекать действия таких личностей и создание преступных группировок среди молодежи, — начала мама пострадавшего школьника. — Мой ребенок пришел домой заплаканный, рассказал, что не знает этого парня. Сын играл с другом в баскетбол, подросток подошел, попросил присоединиться, тот не мог попасть в кольцо, матерился на мяч, психовал. Младшие ребята ответили, что дело не в мяче, а в технике. На что подросток подошел к ребенку и спросил: «Хроническое что-то есть? Плоскостопие?», — а после ударил кулаком.
У мальчика на щеке появились два синих отека.
Позже женщина узнала, что эти вопросы звучали и в одном из фрагментов скандального фильма.
— Сын рассказал, что он расплакался и присел. А обидчик подошел и сказал, что нужно уметь постоять за себя, да еще и на коленки ему прыгнул. Я понимаю, когда разборки происходят между подростками, но ребенку 10 лет, и с этим мальчиком постарше они ранее не были знакомы, ситуация ненормальная, — возмущается жительница Кропоткина.
Светлана предполагает, что подросток ходит на бокс: в тот день он выходил с тренировки из спортивного центра с большим рюкзаком. Женщина намерена в ближайшее время найти тренера, мальчика, его родителей и предметно обсудить со всеми случившееся.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА.
Родителям не нужно запрещать смотреть подобные сериалы, главное — предлагать альтернативные кинокартины.
— Проблема действительно серьезная. Дело в том, что подростковый возраст — это возраст переломный, когда бывшие дети, а теперь взрослеющие личности ищут себе нравственные ориентиры, как правило, отличающиеся от традиционных взрослых, в этом возрасте бывает много протеста перед традиционными ценностями. Всегда возникают подростковые субкультуры более или менее деструктивного характера. И сейчас как раз такие сериалы могут транслировать подросткам значимую для них модель поведения. По идее, искусство и кино должно воспитывать культуру. К сожалению, в данном случае это не так. Что делать родителям подростков? Только не идти путем запретов просмотров таких сериалов. Нужно создавать альтернативы, смотреть вместе фильмы и сериалы, поддерживающие позитивное и творческое развитие личности, физические и нравственные ценности и идеалы. Проводите с детьми больше времени, общайтесь, интересуйтесь ими, беседуйте и показывайте на собственном примере, что ценно в жизни, как надо относиться к людям в обществе, что такое уважение и толерантность. Тогда все эти проблемы можно преодолеть, — прокомментировала «КП» — Кубань" практикующий психолог Светлана Медведева.