6 декабря, источник: Новая Кубань
Труп зубастого монстра напугал жителей Новороссийска
Останки чудища были найдены на Маркотхском хребте.
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Под Новороссийском на Маркотхском хребте местные жители нашли странный скелет, который выглядит достаточно пугающе. По словам автора снимка, скелет имеет длину 40−50 сантиметров, а череп оснащен острыми клиновидными зубами, передние конечности маленькие и имеют сероватый окрас.
В комментариях пользователи сети стали выдвигать самые необыкновенные теории по поводу увиденного. Одни решили, что это скелет легендарной чупакабры. Другие были уверены, что останки принадлежат инопланетному существу. Но все оказалось намного проще. Ученые сразу идентифицировали кости. Страшной находкой оказался труп куницы.