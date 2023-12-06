Жители района под Челябинском на весь день остались без света и тепла

«Внимание! 6.12.2023 с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в поселке Северный, деревне Малиновка частично, микрорайоне “Малинки Village”, — сказано в официальной группе администрации Кременкульского поселения в соцсети “ВКонтакте”.
Пост набрал два десятка возмущенных комментариев. Жительница Татьяна Любова отметила: «Что будет с домами за такой длительный промежуток времени? Перемерзнут системы! Многие уже семьями лежат дома и болеют!».
Многодетная мама подтвердила, что ее дети находятся на больничном. Женщина заявила, что всей семьей поедут греться в помещение компании «Россети».
Челябинцы поинтересовались, почему такие работы не провели летом.
В «Россетях Урал» жителям пояснили, что сегодня устанавливают новую ТП для нормализации напряжения. Отключать электроэнергию имеют право, когда за окном не ниже минус 25 градусов.