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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Жители района под Челябинском на весь день остались без света и тепла

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря, ФедералПресс. Жителям домов в Сосновском районе под Челябинском на весь день отключили электроэнергию. За окном морозы. К вечеру температура воздуха опустится до минус 23 градусов.

«Внимание! 6.12.2023 с 9:00 до 17:00 планируется отключение электроэнергии в поселке Северный, деревне Малиновка частично, микрорайоне “Малинки Village”, — сказано в официальной группе администрации Кременкульского поселения в соцсети “ВКонтакте”.

Пост набрал два десятка возмущенных комментариев. Жительница Татьяна Любова отметила: «Что будет с домами за такой длительный промежуток времени? Перемерзнут системы! Многие уже семьями лежат дома и болеют!».

Многодетная мама подтвердила, что ее дети находятся на больничном. Женщина заявила, что всей семьей поедут греться в помещение компании «Россети».

Челябинцы поинтересовались, почему такие работы не провели летом.

В «Россетях Урал» жителям пояснили, что сегодня устанавливают новую ТП для нормализации напряжения. Отключать электроэнергию имеют право, когда за окном не ниже минус 25 градусов.

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