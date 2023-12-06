В Уфе осудят четверых участников преступной группировки, которые похитили у людей более 400 тысяч рублей

В период с августа 2020 года по август прошлого года мужчины под различными предлогами требовали у 13 граждан отдать им деньги с угрозами избить.
Также двое обвиняемых похитили мужчину, отвезли его на автомобиле к месту его жительства и с угрозами требовали у его бабушки отдать 150 тысяч рублей.
В июле прошлого года один из соучастников обвинил ранее незнакомого мужчину якобы в нарушении правил дорожного движения и избил его. В это время второй злоумышленник заступился за потерпевшего, разыграв драку с напавшим.
В последующем пострадавшему сообщили, что нападавший имеет влияние в криминальном мире и для устранения возможных проблем потребовали от него 5 тысяч рублей.
За весь период преступники получили 443 тысячи рублей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кировский районный суд Уфы.