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6 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе осудят четверых участников преступной группировки, которые похитили у людей более 400 тысяч рублей

Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых уфимцев в возрасте от 18 до 30 лет. Как сообщили в ведомстве, они обвиняются в вымогательстве, грабеже, похищении человека, разбое и мошенничестве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В период с августа 2020 года по август прошлого года мужчины под различными предлогами требовали у 13 граждан отдать им деньги с угрозами избить.

Также двое обвиняемых похитили мужчину, отвезли его на автомобиле к месту его жительства и с угрозами требовали у его бабушки отдать 150 тысяч рублей.

В июле прошлого года один из соучастников обвинил ранее незнакомого мужчину якобы в нарушении правил дорожного движения и избил его. В это время второй злоумышленник заступился за потерпевшего, разыграв драку с напавшим.

В последующем пострадавшему сообщили, что нападавший имеет влияние в криминальном мире и для устранения возможных проблем потребовали от него 5 тысяч рублей.

За весь период преступники получили 443 тысячи рублей. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кировский районный суд Уфы.

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