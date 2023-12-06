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6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Осужденный за взятку заплатит 690 тыс. тенге

В Астане осужденный заплатит штраф 200 МРП за попытку дачи взятки сотруднику УИС, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Осужденный, состоящий на учете в службе пробации, в марте 2023 года перевел денежные средства инспектору, который незамедлительно сообщил о данном факте руководству столичного департамента УИС. После чего, по данному факту сотрудники группы собственной безопасности ДУИС и антикоррупционная служба провели служебное расследование.

По результатам которого, подучетный привлекли к административной ответственности, а именно к штрафу — 200 МРП. (690 тыс. тенге).

«Каждый сотрудник осведомлен о проверке на добропорядочность, поэтому обо всех коррупционных правонарушениях они незамедлительно сообщают в службу собственной безопасности», — отметил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.

Ранее алматинец получил реальный срок за дачу взятки полицейскому.

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