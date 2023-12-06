6 декабря, источник: ИА Башинформ
В Уфе из-за крупного прорыва трубопровода десятки автомобилей оказались в воде
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошел крупный прорыв трубопровода.
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Как сообщают очевидцы в социальных сетях, уровень воды поднялся настолько, что все автомобили на парковке оказались в воде практически по капот. Автовладельцы, чтобы спасти свои машины, вынуждены были в мороз добираться к ним вброд. Известно, что рядом находятся автосалон и крупная частная организация.
Как сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников в соцсетях, прорыв произошел на трассе по проспекту Салавата Юлаева, на месте уже работают аварийные службы. «Утечку устранят в ближайшее время, взял ситуацию под личный контроль», — отметил Плотников.
По данным столичной мэрии, авария произошла на напорном коллекторе диаметром 1200 мм. В настоящее время утечка локализована.