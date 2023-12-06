6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
В Екатеринбурге будут судить молодую мать, у которой дочь утонула в ванне
Девушка оставила двухлетнюю девочку в ванне одну минимум на 40 минут.
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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, молодая женщина в сентябре 2023 года не уследила за дочерью во время купания в одной из квартир на проспекте Космонавтов. По данным прокуратуры, обвиняемая в день ЧП находилась в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств.
«Женщина усадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив воды в ванне и включила воду из-под крана. Непосредственно после этого она ушла в другую комнату и оставила малолетнюю одну в ванне на длительное время — не менее 40 минут. Ванна все это время непрерывно наполнялась водой из-под крана, — рассказали подробности в пресс-службе свердловского надзорного ведомства. — В результате вышеуказанной преступной небрежности ребенок скончался ввиду закрытия дыхательных путей водой».
В скором времени уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.