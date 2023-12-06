6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Гражданин Молдовы погиб в страшной аварии в Италии: Он ехал на работу на скутере
Обстоятельства происшествия выясняет итальянская полиция.
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36-летний гражданин Молдовы погиб в аварии, произошедшей 1 декабря в итальянской коммуне Поццолеоне.
В тот роковой день наш соотечественник ехал на скутере на работу. Заехав на мост, молдаванин не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и упал на проезжую часть. Двигавшийся навстречу водитель не успел затормозить и наехал на мужчину, пишет echipa.md.
Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть гражданина Молдовы. Обстоятельства происшествия выясняет итальянская полиция.