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6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы погиб в страшной аварии в Италии: Он ехал на работу на скутере

Обстоятельства происшествия выясняет итальянская полиция.

Источник: Комсомольская правда

36-летний гражданин Молдовы погиб в аварии, произошедшей 1 декабря в итальянской коммуне Поццолеоне.

В тот роковой день наш соотечественник ехал на скутере на работу. Заехав на мост, молдаванин не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и упал на проезжую часть. Двигавшийся навстречу водитель не успел затормозить и наехал на мужчину, пишет echipa.md.

Прибывшие на место трагедии врачи скорой помощи констатировали смерть гражданина Молдовы. Обстоятельства происшествия выясняет итальянская полиция.

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