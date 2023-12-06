6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Перми к цирку с сиренами прибыли несколько пожарных машин
Зарева пожарища и столбов дыма над цирком нет.
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Особо внимательные жители Перми днем 6 декабря обратили внимание на скопление специальной пожарной техники и служб быстрого реагирования у здания цирка на ул. Уральской в Мотовилихинском районе Перми.
Видимого зарева пожарища и столбов дыма над цирком, а также громоподобного рева животных из труппы Гии Эрадзе очевидцы чрезвычайной ситуации не заметили. «Комсомолка» обратилась за разъяснениями в краевое управление МЧС.
«Прямо сейчас в цирке города Перми проходят пожарно-тактические учения. Просим горожан соблюдать спокойствие, не паниковать», — пояснили в краевом ведомстве.