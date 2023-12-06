Во Владивостоке произошла авария с участием эвакуатора. По словам очевидцев, у машины отказали тормоза, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Случилось все на улице Калинина. Водитель эвакуатора пытался остановить машину, думая, что в этом ему помогут кусты. Однако многотонная машина проехала через газон. Серьезной аварии удалось избежать благодаря автомобилю Toyota Land Cruiser 200. Эвакуатор врезался во внедорожник и остановился, последний в свою очередь зацепил доставщика, который ехал на мотоцикле. Судя по всему, никто из водителей не получил травм, но вот транспортные средства точно не избежали повреждений. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о смертельной аварии. На острове Русский 29-летний водитель машины Toyota Voxy наехал на 19-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.