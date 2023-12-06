Мину около жилого дома обнаружили во Владивостоке: раньше там играли дети

Отметим, что речь идет о скандальной территории, где застройщик получил участок земли и обнаружил на нем самовольно установленную детскую площадку под линией ЛЭП, которая сильно фонит.
Взрывной предмет был обнаружен 5 декабря при демонтаже детских аттракционов. Территорию, на которой ведутся подготовительные работы для дальнейшей застройки, оградили сигнальной лентой. Сегодня минеры вывезли мину и обезвредили.
То, что снаряд спокойно лежал все это время и не рванул, стало для всех огромным везением.
Ранее «ФедералПресс» писал, что синоптики Владивостока сделали экстренный прогноз о надвигающейся непогоде.