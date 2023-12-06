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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Мину около жилого дома обнаружили во Владивостоке: раньше там играли дети

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря, ФедералПресс. В районе Снеговой Пади, где прежде находилась детская площадка, обнаружили мину. Еще ранее здесь парковались автомобилисты из ближайших домов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Отметим, что речь идет о скандальной территории, где застройщик получил участок земли и обнаружил на нем самовольно установленную детскую площадку под линией ЛЭП, которая сильно фонит.

Взрывной предмет был обнаружен 5 декабря при демонтаже детских аттракционов. Территорию, на которой ведутся подготовительные работы для дальнейшей застройки, оградили сигнальной лентой. Сегодня минеры вывезли мину и обезвредили.

То, что снаряд спокойно лежал все это время и не рванул, стало для всех огромным везением.

Ранее «ФедералПресс» писал, что синоптики Владивостока сделали экстренный прогноз о надвигающейся непогоде.

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