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6 декабря, источник: Прецедент

В Новосибирске водитель иномарки сбил маму с ребёнком на руках на остановке

В Дзержинском районе Новосибирска водитель «Mazda» сбил женщину с маленьким ребенком на руках. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Источник: ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло 6 декабря на остановке «Детский мир». Ехавший по трамвайным путям водитель на автомобиле марки «Mazda 3» сбил женщину, которая держала на руках двухгодовалую дочь.

— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2021 года рождения, характер травм уточняется, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

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