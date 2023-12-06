6 декабря, источник: Прецедент
В Новосибирске водитель иномарки сбил маму с ребёнком на руках на остановке
В Дзержинском районе Новосибирска водитель «Mazda» сбил женщину с маленьким ребенком на руках. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ДТП произошло 6 декабря на остановке «Детский мир». Ехавший по трамвайным путям водитель на автомобиле марки «Mazda 3» сбил женщину, которая держала на руках двухгодовалую дочь.
— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2021 года рождения, характер травм уточняется, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.