6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Новосибирске под окнами жилого дома нашли труп мужчины
Тело мужчины обнаружили под окнами жилого дома на улице Коминтерна в Новосибирске.
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В среду, 6 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Он лежал под окнами жилого дома по адресу улица Коминтерна, 124.
О страшной находке сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По какой причине произошла трагедия — не уточняется.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области.
— Следственно-оперативная группа выехала на осмотр места происшествия, — сообщили в Следственном Комитете.