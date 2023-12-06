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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружили под окнами жилого дома на улице Коминтерна в Новосибирске.

В среду, 6 декабря, в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Он лежал под окнами жилого дома по адресу улица Коминтерна, 124.

О страшной находке сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По какой причине произошла трагедия — не уточняется.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области.

— Следственно-оперативная группа выехала на осмотр места происшествия, — сообщили в Следственном Комитете.

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