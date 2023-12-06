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6 декабря, источник: "Российская газета"

Полиция задержала зачинщика драки со стрельбой в центре Челябинска

В Челябинске сотрудники ДПС задержали посетителя бара — зачинщика драки со стрельбой. Выстрелом из аэрозольного пистолета он попал в лицо одной из находившихся рядом девушек.

Как сообщили в ГУ МВД региона, сотрудники ДПС заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из заведений на улице Цвиллинга. По предварительным данным, посетитель повздорил с охранниками и вернулся под утро с молотком и аэрозольным пистолетом.

У дверей в бар возникла потасовка, попавшая на камеру наружного наблюдения. На записи видно, как один из мужчин подкрадывается к возмутителю спокойствия сзади и отбирает у него молоток. В ответ агрессор стреляет в него из пистолета, но попадает в лицо девушке.

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«36-летний ранее судимый зачинщик конфликта задержан и доставлен в отдел полиции “Центральный”, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — Все участники инцидента установлены и опрошены. Проводится доследственная проверка».

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