Полиция задержала зачинщика драки со стрельбой в центре Челябинска

Как сообщили в ГУ МВД региона, сотрудники ДПС заметили назревающий конфликт, переросший в драку, возле одного из заведений на улице Цвиллинга. По предварительным данным, посетитель повздорил с охранниками и вернулся под утро с молотком и аэрозольным пистолетом.
У дверей в бар возникла потасовка, попавшая на камеру наружного наблюдения. На записи видно, как один из мужчин подкрадывается к возмутителю спокойствия сзади и отбирает у него молоток. В ответ агрессор стреляет в него из пистолета, но попадает в лицо девушке.
«36-летний ранее судимый зачинщик конфликта задержан и доставлен в отдел полиции “Центральный”, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — Все участники инцидента установлены и опрошены. Проводится доследственная проверка».