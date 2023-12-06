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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Пермь

В СВО в ходе ожесточённых боёв погиб военный Артём Гостев из Пермского края

Военнослужащий будет похоронен 7 декабря в Лысьвенском округе.

Военнослужащий Артём Гостев из Пермского края погиб в ходе ожесточённых боёв в СВО.

О гибели бойца сообщила администрация Лысьвенского округа, где родился и жил Артём Гостев. Подробностей о том, где именно погиб военнослужащий и какого числа, не приводится.

«Прощание с Артёмом состоится 7 декабря (четверг) в Лысьвенском культурно-деловом центре в 11−00. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации округа.

Напомним, 5 декабря стало известно о гибели в ходе СВО ещё трёх жителей Пермского края. В ходе боевых действий погибли два военнослужащих из Сивинского округа и один из Березников.

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