6 декабря, источник: АиФ Пермь
В СВО в ходе ожесточённых боёв погиб военный Артём Гостев из Пермского края
Военнослужащий будет похоронен 7 декабря в Лысьвенском округе.
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Военнослужащий Артём Гостев из Пермского края погиб в ходе ожесточённых боёв в СВО.
О гибели бойца сообщила администрация Лысьвенского округа, где родился и жил Артём Гостев. Подробностей о том, где именно погиб военнослужащий и какого числа, не приводится.
«Прощание с Артёмом состоится 7 декабря (четверг) в Лысьвенском культурно-деловом центре в 11−00. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении администрации округа.
Напомним, 5 декабря стало известно о гибели в ходе СВО ещё трёх жителей Пермского края. В ходе боевых действий погибли два военнослужащих из Сивинского округа и один из Березников.