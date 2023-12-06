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6 декабря, источник: Коммерсантъ

На Казанском вертолетном заводе возбудили уголовное дело из-за поддельной резины

На Казанском вертолетном заводе из поддельной резины делали прокладки для топливной системы вертолетов. Об этом пишут «Известия».

Источник: Коммерсантъ

Отмечается, что резину использовали при выпуске вертолетов Ми-8 и «Ансат».

В данный момент эксплуатация вертолетов приостановлена Росавиацией до того, пока резину не заменят на новую. Из-за использования подделок фильтры на транспорте могли быть разрушены и замусорены. И это чревато остановкой мотора в полете. Всего в зоне риска находятся 37 транспортных средств, которые были произведены в 2022 году.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Ъ-Казань».

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