6 декабря, источник: Комсомольская правда
Ревнивец из Гусева напал на друга с ножом
Житель Гусева в порыве ревности накинулся на приятеля с ножом.
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В Гусеве ножевое ранение получил 47-летний мужчина. Инцидент случился в квартире одного из домов на проспекте Ленина.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ранее судимый 30-летний мужчина выпивал с приятелем и своей сожительницей.
Мужчина вдруг приревновал подругу к гостю, которые, по его мнению, слишком долго ходили в магазин. Когда вспыхнула ссора, злоумышленник схватил нож и ударил соперника в спину.
Заведено уголовное дело. Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.