Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Ревнивец из Гусева напал на друга с ножом

Житель Гусева в порыве ревности накинулся на приятеля с ножом.

Источник: ГУ МВД

В Гусеве ножевое ранение получил 47-летний мужчина. Инцидент случился в квартире одного из домов на проспекте Ленина.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, ранее судимый 30-летний мужчина выпивал с приятелем и своей сожительницей.

Мужчина вдруг приревновал подругу к гостю, которые, по его мнению, слишком долго ходили в магазин. Когда вспыхнула ссора, злоумышленник схватил нож и ударил соперника в спину.

Заведено уголовное дело. Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 7 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский осознал свою главную ложь о Донбассе : он грозил этим 9 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта