В Первоуральске завершены работы по починке Нижнесергинского водовода. Он сломался 1 декабря, а при попытке его отремонтировать в неизвестном месте 62-километрового трубопровода образовался прорыв. Шестой день часть населения города живет без водоснабжения, но глава Первоуральска рассказал, что скоро система будет восстановлена. Ночью и утром 6 декабря в наибольшую часть домов, остававшихся с 1 декабря без водоснабжения, подавалась холодная и горячая вода, рассказал в своем telegram-канале мэр Первоуральска Игорь Кабец. — Давление немного снизится, потому что происходит более интенсивный разбор. Продолжаем подвозить воду. По графику работает четыре машины. Также продолжает работать "горячая линия, — отметил он в видеообращении. Аварийный участок был полностью осушен к 11:00 5 декабря. Прошли сварочные работы. После устранения прорыва 6 декабря в 2:30 пошло заполнение водовода. — Полное заполнение трассы мы ожидаем к полуночи [6 декабря, — Прим. ред.]. Соответственно, будем раздавать на городские сети, без большого давления, чтобы максимально исключить как перемешивания, так и возможные аварии в связи с низкими температурами, — добавил Игорь Кабец. Он обратил внимание местных жителей на то, что возможно ухудшение качества воды. В этом случае будет производиться сброс воды с системы, пояснил градоначальник. Напомним, инцидент произошел 1 декабря. «КП-Екатеринбург» поговорили с жителями обезвоженного города — они пожаловались на организацию подвоза воды и рассказали о том, как борются за ресурс. О произошедшем в Первоуральске и качестве воды в городе в целом высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В связи со сложившейся ситуацией он заявил о намерении посетить город. Ранее о восстановлении водовода сообщил департамент информполитики Свердловской области. Ситуация была на контроле у регионального Министерства энергетики и ЖКХ. В октябре 2023 года в Первоуральске произошла аналогичная ситуация. Из-за аварии на Нижнесергинском водоводе без воды осталась почти половина города.