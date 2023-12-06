Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Новости Перми

В Чусовом в ДТП с автобусом пострадал подросток

Вечером 5 декабря на улице Матросова рейсовый автобус въехал в столб, который упал на металлическое ограждение. Ограждение отбросило на 16-летнего пешехода.

В 17:50 со стороны Фрунзе в направлении улицы Ленина двигался рейсовый автобус КАВЗ, за рулем был 64-летний мужчина. Около дома № 1 по улице Матросова водитель не справился с управлением и наехал на столб.

Столб упал на металлическое ограждение, которое отбросило на 16-летнего пешехода. Подросток в момент аварии шел в попутном направлении по тротуару.

Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Энергетики создали электросетевой комплекс для новой краевой инфекционной больницы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта