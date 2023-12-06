6 декабря, источник: Новости Перми
В Чусовом в ДТП с автобусом пострадал подросток
Вечером 5 декабря на улице Матросова рейсовый автобус въехал в столб, который упал на металлическое ограждение. Ограждение отбросило на 16-летнего пешехода.
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В 17:50 со стороны Фрунзе в направлении улицы Ленина двигался рейсовый автобус КАВЗ, за рулем был 64-летний мужчина. Около дома № 1 по улице Матросова водитель не справился с управлением и наехал на столб.
Столб упал на металлическое ограждение, которое отбросило на 16-летнего пешехода. Подросток в момент аварии шел в попутном направлении по тротуару.
Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Пассажиры автобуса не пострадали. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.