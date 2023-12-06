6 декабря, источник: МК.RU Новосибирск
Тело женщины нашли спасатели в запертой квартире в Новосибирске
Спасатели муниципальной службы МАСС за сутки 5 декабря нашли в запертых квартирах тела трех жителей Новосибирска.
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Об этом они сообщили на своей странице в ВК. Во всех случаях им пришлось сначала разблокировать запертые двери.
Одно из них — тело женщины 1951 года рождения было найдено в 22:23 в микрорайоне Горский Ленинского района города. Труп был передан бригаде «скорой помощи». Причини смерти сибирячки устанавливаются.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что пенсионер заперся с мертвым телом в квартире на Демакова в Новосибирске.