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6 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

Тело женщины нашли спасатели в запертой квартире в Новосибирске

Спасатели муниципальной службы МАСС за сутки 5 декабря нашли в запертых квартирах тела трех жителей Новосибирска.

Об этом они сообщили на своей странице в ВК. Во всех случаях им пришлось сначала разблокировать запертые двери.

Одно из них — тело женщины 1951 года рождения было найдено в 22:23 в микрорайоне Горский Ленинского района города. Труп был передан бригаде «скорой помощи». Причини смерти сибирячки устанавливаются.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что пенсионер заперся с мертвым телом в квартире на Демакова в Новосибирске.

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