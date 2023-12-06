6 декабря, источник: АиФ Пермь
В Перми задержан мужчина, подозреваемый в нападении на девочек в подъездах
Он находится на допросе в отделе полиции.
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Мужчина, подозреваемый в нападении на девочек и женщин в подъездах в Перми, задержан.
Об этом сообщило ГУ МВД по Пермскому краю 6 декабря. Речь идёт о молодом мужчине, который, по словам потерпевших, совершил минимум три нападения. Он караулил и преследовал женщину и двух девочек около домов, а после нападал на них. Потерпевшие после случившегося обратились в правоохранительные органы.
«Сотрудниками полиции был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых личность гражданина и его местонахождение были установлены. Сегодня оперативники задержали мужчину и доставили в отдел полиции. В настоящее время его опрашивают, выясняются мотивы его поступка», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, случаи нападения происходили по разных адресам — на улицах Вильвенской, Связистов, Овчинникова, Крылова. Одну из женщин мужчина, по словам потерпевшей, пытался затащить в лифт. Ей удалось увернуться и убежать. Другие жертвы нападения также успели вырваться.