6 декабря, источник: Комсомольская правда
Делом избиения русских студентов мигрантами в Хабаровске заинтересовался СК России
Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования происшествия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве по мотивам национальной ненависти в Хабаровске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Напомним, драка произошла 28 ноября в общежитии Тихоокеанского университета в Хабаровске. Трое уроженцев Таджикистана на глазах у всех избили двоих российских студентов. Позднее в общежитие наведались силовики — ОМОН Росгвардии, сотрудники краевого УФСБ, СКР и полицейские. В отделение следкома увезли 27 мигрантов.
Из группы опрошенных иностранцев выявили троих причастных к драке. Заведено дело по статье за хулиганство. Сейчас проводятся следственные мероприятия, правоохранителям также предстоит выяснить, законно ли мигранты проживают на территории РФ. Пока о том, серьезно ли пострадали студенты, не сообщается.