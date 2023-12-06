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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Делом избиения русских студентов мигрантами в Хабаровске заинтересовался СК России

Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования происшествия.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве по мотивам национальной ненависти в Хабаровске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Напомним, драка произошла 28 ноября в общежитии Тихоокеанского университета в Хабаровске. Трое уроженцев Таджикистана на глазах у всех избили двоих российских студентов. Позднее в общежитие наведались силовики — ОМОН Росгвардии, сотрудники краевого УФСБ, СКР и полицейские. В отделение следкома увезли 27 мигрантов.

Из группы опрошенных иностранцев выявили троих причастных к драке. Заведено дело по статье за хулиганство. Сейчас проводятся следственные мероприятия, правоохранителям также предстоит выяснить, законно ли мигранты проживают на территории РФ. Пока о том, серьезно ли пострадали студенты, не сообщается.

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