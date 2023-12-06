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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Братском районе

В аварию попали КамАЗ, снегоуборочная машина и две иномарки.

Источник: ГУ МВД

Четыре автомобиля попали в ДТП в Братском районе на автодороге «Вилюй» утром 6 декабря. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

— Предварительно известно, что иномарки «Рено Сандеро» и «Тойота Ленд Крузер» ехали в попутном направлении и столкнулись друг с другом. После чего легковушку отбросило в КамАЗ, который ехал по встречной полосе, а «Тойота» врезалась в снегоуборочную машину, стоящую на обочине, — рассказывают в МВД.

В результате ДТП 57-летний водитель «Рено Сандеро» скончался на месте до приезда медиков, а его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, помощь врачей понадобилась водителю «Тойоты».

Полицейские выясняют все причины и условия произошедшего.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об аварии с автомобилем скорой помощи на плотине ГЭС в Иркутске.

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