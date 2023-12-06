6 декабря, источник: Комсомольская правда
Смертельное ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Братском районе
В аварию попали КамАЗ, снегоуборочная машина и две иномарки.
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Четыре автомобиля попали в ДТП в Братском районе на автодороге «Вилюй» утром 6 декабря. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно известно, что иномарки «Рено Сандеро» и «Тойота Ленд Крузер» ехали в попутном направлении и столкнулись друг с другом. После чего легковушку отбросило в КамАЗ, который ехал по встречной полосе, а «Тойота» врезалась в снегоуборочную машину, стоящую на обочине, — рассказывают в МВД.
В результате ДТП 57-летний водитель «Рено Сандеро» скончался на месте до приезда медиков, а его жену госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, помощь врачей понадобилась водителю «Тойоты».
Полицейские выясняют все причины и условия произошедшего.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала об аварии с автомобилем скорой помощи на плотине ГЭС в Иркутске.