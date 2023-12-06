На заводе по производству Ми-8 и «Ансатов» выявили поддельные детали

Ранее в российских СМИ была опубликована информация, согласно которой в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» вскрыты факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы. Их применение могло привести к разрушению топливных систем, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полёте.
«Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведённых закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества. Дополнительные испытания подтвердили неаутентичность данной резины. Материалы проверки и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества», — сообщили в «Ростехе».
В корпорации подчеркнули, что после испытаний дефективную резину отделили из общей массы, а уже использованную продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах. Ответственными службами казанского завода «были дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем».
«Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям, ГОСТ были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой был установлен факт подделки документов о качестве резины», — рассказали в компании. Когда именно были вскрыты махинации, не уточняется, но, по данным «Ростеха», сейчас уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства.