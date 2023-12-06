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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

На заводе по производству Ми-8 и «Ансатов» выявили поддельные детали

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Служба качества Казанского вертолётного завода (КВЗ входит в холдинг «Вертолёты России» «Ростеха») выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолётов Ми-8 и «Ансат», возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкорпорации.

Источник: © РИА Новости

Ранее в российских СМИ была опубликована информация, согласно которой в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» вскрыты факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы. Их применение могло привести к разрушению топливных систем, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полёте.

«Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведённых закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества. Дополнительные испытания подтвердили неаутентичность данной резины. Материалы проверки и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества», — сообщили в «Ростехе».

В корпорации подчеркнули, что после испытаний дефективную резину отделили из общей массы, а уже использованную продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах. Ответственными службами казанского завода «были дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем».

«Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям, ГОСТ были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой был установлен факт подделки документов о качестве резины», — рассказали в компании. Когда именно были вскрыты махинации, не уточняется, но, по данным «Ростеха», сейчас уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства.

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