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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Мужчина попал под тепловоз в Копыльском районе и погиб

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Житель Брестской области погиб под колесами тепловоза в Копыльском районе, следователи устанавливаю обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

Трагедия произошла вечером 5 декабря недалеко от деревни Дегтянные.

«63-летний житель деревни Раздяловичи получил смертельные травмы в результате наезда грузового тепловоза», — сообщили Sputnik в Следственном комитете.

Следователями предварительно установлено, что мужчина шел вдоль путей, он не реагировал на световые и звуковые сигналы поезда.

На место происшествия выезжали следователи и эксперты, произвели осмотр и зафиксировали следовую картину, а также опросили очевидцев случившегося.

По факту инцидента в рамках следственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Соблюдать правила поведения

В СК призвал граждан соблюдать правила поведения на железной дороге.

Там напомнили, что нельзя находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения, ходить по путям и сидеть на рельсах. Вблизи железнодорожных путей лучше снимать наушники, чтобы слышать звук приближающегося поезда.

В Следственном комитете также призвали граждан не перебегать пути перед движущимся составом, и при переходе убедиться, что в зоне обзора нет железнодорожного транспорта.

Помимо того, нельзя передвигаться вдоль железнодорожных путей ближе пяти метров от крайнего рельса.

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