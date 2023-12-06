Мужчина попал под тепловоз в Копыльском районе и погиб

Трагедия произошла вечером 5 декабря недалеко от деревни Дегтянные.
«63-летний житель деревни Раздяловичи получил смертельные травмы в результате наезда грузового тепловоза», — сообщили Sputnik в Следственном комитете.
Следователями предварительно установлено, что мужчина шел вдоль путей, он не реагировал на световые и звуковые сигналы поезда.
На место происшествия выезжали следователи и эксперты, произвели осмотр и зафиксировали следовую картину, а также опросили очевидцев случившегося.
По факту инцидента в рамках следственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Соблюдать правила поведения
В СК призвал граждан соблюдать правила поведения на железной дороге.
Там напомнили, что нельзя находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения, ходить по путям и сидеть на рельсах. Вблизи железнодорожных путей лучше снимать наушники, чтобы слышать звук приближающегося поезда.
В Следственном комитете также призвали граждан не перебегать пути перед движущимся составом, и при переходе убедиться, что в зоне обзора нет железнодорожного транспорта.
Помимо того, нельзя передвигаться вдоль железнодорожных путей ближе пяти метров от крайнего рельса.