Силовики задержали сотрудника Верховного суда, он обещал оправдать осужденных за 10 тысяч долларов

Пресс-служба СГБ сообщила об аресте старшего консультанта коллегии по уголовным делам Верховного суда. По данным ведомства, он обещал оказать содействие в оправдании двух ранее осужденных граждан, кассационном порядке спустив уголовное дело из Верховного суда в Ферганский областной суд. За свою помощь он потребовал 10 тысяч долларов. Его задержали с поличным при получении оговоренной суммы.
В другом случае при получении 6 тысяч долларов был задержан старший помощник судьи судебной коллегии Сурхандарьинского областного суда по экономическим делам. Он обещал местному бизнесмену через судей добиться положительного решения по его искам на стадии апелляции.
В ходе расследования также выяснилось, что ранее за аналогичную помощь он получил 600 долларов от предпринимателя, который обращался с иском в Термезский межрайонный экономический суд.
Задержанные были заключены под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество» и «дача взятки» Уголовного кодекса.