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6 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Силовики задержали сотрудника Верховного суда, он обещал оправдать осужденных за 10 тысяч долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Служба государственной безопасности задержала двух сотрудников судебных органов, которые за взятку обещали помочь в разрешении судебных вопросов. Один из них оказался представителем Верховного суда. За 10 тысяч долларов он обещал помочь в оправдании двух осужденных, передает коррспондент Podrobno.uz.

Пресс-служба СГБ сообщила об аресте старшего консультанта коллегии по уголовным делам Верховного суда. По данным ведомства, он обещал оказать содействие в оправдании двух ранее осужденных граждан, кассационном порядке спустив уголовное дело из Верховного суда в Ферганский областной суд. За свою помощь он потребовал 10 тысяч долларов. Его задержали с поличным при получении оговоренной суммы.

В другом случае при получении 6 тысяч долларов был задержан старший помощник судьи судебной коллегии Сурхандарьинского областного суда по экономическим делам. Он обещал местному бизнесмену через судей добиться положительного решения по его искам на стадии апелляции.

В ходе расследования также выяснилось, что ранее за аналогичную помощь он получил 600 долларов от предпринимателя, который обращался с иском в Термезский межрайонный экономический суд.

Задержанные были заключены под стражу, в отношении них возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество» и «дача взятки» Уголовного кодекса.

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