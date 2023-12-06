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6 декабря, источник: Om1.ru

Омичам обещают по миллиону за поимку киллера и военных преступников

Информация появилась на официальном сайте УМВД.

Источник: Om1.ru

В городе обновили список преступников. Местным жителям, которые посодействуют в их поимке, могут выплатить 1 миллион рублей. Сейчас на официальном сайте УМВД России по Омской области опубликован список преступников.

В самом списке указаны 12 человек, которые могут скрываться от правосудия, в том числе, на территории региона. Среди них — убийцы и насильники, те, кто пытал и убивал мирное население на территории СВО, а также преступник, заминировавший труп, штатный «боевик» и киллер.

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