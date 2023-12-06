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6 декабря, источник: "Российская газета"

В Воронеже микроавтобус переехал лежавшего на дороге пешехода

Воронежская полиция устанавливает обстоятельства ДТП в котором погиб 38-летний горожанин.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла в ночь на 6 декабря на восьмом километре окружной дороги.

«В 01:00 микроавтобус Hyundai H-1 с прицепом, за рулем которого находился 36-летний житель Семилукского района, переехал лежавшего на проезжей части жителя Воронежа», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Горожанин скончался на месте происшествия.

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