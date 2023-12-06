Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Жителям Первоуральска вернули воду спустя пять суток

Вода появилась утром, но пока напор слабый.

В Первоуральске жители домов, оставшихся ночью 2 декабря без воды, снова получают живительную влагу. Об этом они сообщили корреспонденту «АиФ-Урал».

По их словам, вода появилась утром. Но пока напор очень слабый.

Вечером 5 декабря «Водоканал» опубликовал график подвоза воды на 6-е. Было сказано, что на линии работают три цистерны. Развоз запланирован традиционно с утра до ночи.

Напомним, после отчётов мэрии и «Водоканала» об устранении проблем с запорной арматурой на Нижнесергинском водоводе возник порыв. Воду пришлось откачивать и затем заваривать место повреждения.

По данным мэрии, эти работы уже выполнены. Воду пустили по трубам.

Авария на Нижнесергинском водоводе произошла поздним вечером 1 декабря. В результате часть горожан остались без воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ