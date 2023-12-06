6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Жителям Первоуральска вернули воду спустя пять суток
Вода появилась утром, но пока напор слабый.
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В Первоуральске жители домов, оставшихся ночью 2 декабря без воды, снова получают живительную влагу. Об этом они сообщили корреспонденту «АиФ-Урал».
По их словам, вода появилась утром. Но пока напор очень слабый.
Вечером 5 декабря «Водоканал» опубликовал график подвоза воды на 6-е. Было сказано, что на линии работают три цистерны. Развоз запланирован традиционно с утра до ночи.
Напомним, после отчётов мэрии и «Водоканала» об устранении проблем с запорной арматурой на Нижнесергинском водоводе возник порыв. Воду пришлось откачивать и затем заваривать место повреждения.
По данным мэрии, эти работы уже выполнены. Воду пустили по трубам.
Авария на Нижнесергинском водоводе произошла поздним вечером 1 декабря. В результате часть горожан остались без воды.