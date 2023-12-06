Обычная прогулка с собакой для 60-летнего жителя Нижегородской области едва не закончилась трагедией. Мужчина решил пройтись со своим питомцем вдоль реки Теша и не успел оглянуться, как его любопытный пёс выскочил на неокрепший лёд и провалился. Мужчина бросился на помощь четвероногому другу и уже через мгновение в ледяной воде были оба. К счастью, эта история завершилась благополучно: вовремя подоспела помощь. Эта история произошла в 200 метрах от села Архангельское в Шатковском районе 5 декабря. Вероятно, когда любимый питомец провалился в реку, у его владельца не было времени подумать о прочности льда и из-за всплеска адреналина трезво оценить свои шансы мужчине не удалось. А ведь последние недели спасатели неоднократно предупреждали, что лёд ещё не встал и выходить на него строго запрещено. Спасти собаку мужчина смог и уже скоро обессиленный хвостик тревожно носился по берегу и громко лаял, ведь хозяин по-прежнему оставался в воде. Как оказалось, у мужчины не хватало сил, чтобы самостоятельно выбраться на сушу. — Первыми на место происшествия прибыли начальник 164-й пожарно-спасательной части Антон Пудков и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шатковскому м.о. Александр Надежкин, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — К этому моменту человек находился в воде уже довольно продолжительное время. Так, один спасатель пополз по льду, чтобы вытащить тонущего мужчину, а второй в это время страховал его с берега верёвкой. После неимоверных усилий пострадавшего удалось достать из воды и доставить на берег. В ожидании «скорой» мужчину пытались согреть, также ему оказали первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать пострадавшего в Шатковскую центральную районную больницу. У мужчины наблюдалось сильнейшее переохлаждение. Главный виновник инцидента — пёс — тоже не остался без внимания. Спасатели забрали собаку с собой в часть, откуда его благополучно забрали родственники пострадавшего мужчины.