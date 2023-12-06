6 декабря, источник: Фонтанка
Как горела консерватория в Петербурге
Показываем последствия пожара. И когда теперь откроют консерваторию?
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Здание Петербургской консерватории загорелось днем. Его реставрируют с 2012 года и как раз планировали завершить работы в 2024-м. Горело сильно — из окон первого этажа вырывалось пламя. «Фонтанка» следила за развитием событий в режиме онлайн.
6 декабря 13:25.
Очевидцы сообщают, что в Петербурге на улице Глинки горит консерватория — уже как 15 минут. Пожарных, по их словам, ещё нет, но есть скорая помощь.
6 декабря 13:25.
Здание Петербургской консерватории в данный момент с запозданием реставрируют. Работы начались в 2012 году, их собирались завершить в 2024 году. Это та самая консерватория, о реставрации которой Владимир Путин сказал, что процесс слишком затянулся. О возможных причинах задержки он пошутил на совещании с ответственными чиновниками в августе 2023-го так: «Мне все время говорят: строители не любят музыку. А я говорю: такого не может быть. Интеллигентные люди».
6 декабря 13:26.
Пожарные прибыли на место возгорания.
6 декабря 13:27.
Движения в районе консерватории почти нет, если судить по «Яндекс. Картам». Покраснели улица Декабристов в обе стороны и улица Глинки.
6 декабря 13:28.
6 декабря 13:28.
6 декабря 13:29.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что горит на первом этаже, из здания эвакуируют людей. Площадь пожара уточняется.
6 декабря 13:30.
На месте работают пожарные. Движение перекрыто. Как уточнили в МЧС, горение идет на площади 100 кв. м. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Работают шесть единиц техники и 27 человек личного состава.
6 декабря 13:31.
«Фонтанка» обратилась за комментарием к подрядчику реконструкции Петербургской консерватории АО «Политехстрой».
6 декабря 13:33.
Закончить все работы в здании консерватории планировали к 2024 году. Первоначально реставрация должна была завершиться в 2019 году, но из-за сложностей с подрядчиками и финансированием проект затянулся.
В 2020 году проблема привлекла внимание президента Владимира Путина, что привело к заключению контракта с новым подрядчиком, московской компанией «Политехстрой». Контроль за процессом выполнения работ передан госкорпорации «Единый заказчик в сфере строительства».
В августе 2023 года президент Путин выразил некоторое недоумение по поводу затянувшегося процесса реставрации.
6 декабря 13:34.
Президент России Владимир Путин в августе прокомментировал затянувшуюся реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге на совещании по вопросу развития строительной отрасли в Кремле. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
На вопрос, когда будут закончены работы, главе государства ответили, что это произойдет в 2024 году. «Точно? Ну это просто уже… Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть! Интеллигентные люди!» — ответил президент.
6 декабря 13:40.
Открытого пламени теперь не видно, только густой дым.
6 декабря 13:42.
Как сообщил источник «Фонтанке», из здания эвакуировано семь человек с четвертого этажа. Предположительно, очаг возгорания был внутри здания на первом этаже.
6 декабря 13:49.
Свежее видео с места пожара в консерватории. Заметно, что с возгоранием удалось справиться, но ущерб еще предстоит оценить.
6 декабря 13:58.
«Произошло возгорание на складе внутри помещений Консерватории им. Римского-Корсакова. Произведена эвакуация сотрудников со строительной площадки. Пожарные расчеты занимаются устранением возгорания. Возгорание не повлияет на сроки сдачи объекта», — заявил подрядчик АО «Политехстрой».
6 декабря 14:00.
«Сейчас там все, от дознания МЧС до людей из Большого дома, будут проверять и на намеренный поджог тоже. Горит сильно. Судя по видео, там полыхает лестничный марш, а там тяга, как в камине, закрытого контура там в любом случае еще не было. Ну и внутри — навалом дерева, от обшивки до временных конструкций. Мы можем, конечно, поверить, что их обрабатывали раз в год, как положено, от пожаров, но картинку вы сами видите», — заявил собеседник «Фонтанки», близкий к проведению работ.
6 декабря 14:09.
В МЧС показали, как тушили консерваторию.
6 декабря 14:12.
Наш корреспондент сняла общий сбор реставраторов консерватории на Театральной площади.
Старший пересчитывает рабочих.
«У меня не сошлось, видимо, разбежались», — констатирует старший.
«У меня спина обгорела», — говорит один рабочий нашему корреспонденту. Под курткой не видно. На предложение показать попросил денег.
6 декабря 14:22.
Пожарные с трудом сняли с машины примёрзшую лестницу и отправились с ней внутрь здания консерватории.
6 декабря 14:25.
Рабочие рассказали нашему корреспонденту, что пожар был на лестнице. Уже готовой — с отделкой. Там не было тепловых пушек, но были кабели и склад. «До зала огонь не дошел», — уверен собеседник «Фонтанки».
Другой рабочий на вопрос о том, есть ли пострадавшие, ответил, что нет. Но есть другой повод для печали.
«Одно огорчение — не все пообедать успели», — констатировал собеседник.
6 декабря 14:35.
В МЧС сообщили, что в 14:29 пожар в консерватории был локализован. В 14:42 был дан отказ дополнительному номеру 1-БИС. В 14:50 ликвидировано открытое горение.
На месте девять единиц техники и 36 человек личного состава.
Сведений о пострадавших нет.
6 декабря 14:46.
А вот как эвакуировали людей с крыши горящей консерватории.
На объекте было 1258 строителей. Во время пожара эвакуировать пришлось семерых.
6 декабря 14:49.
Движение по Декабристов стоит от Лермонтовского. И автобусы. И люди на остановках.
6 декабря 14:59.
«Лестница в консерватории выгорела доверху», — рассказал собеседник «Фонтанки». Лестница была полностью деревянной. И показал видео пожара.
6 декабря 15:02.
По словам собеседника Фонтанки, всего на первом этаже сгорели три помещения. А началось все со склада.
«Я был на этом складе. Он полный краски, инструмента, там удлинители, кабели», — описал он содержимое эпицентра пожара.
Начальники рабочих, которые занимаются реставрацией консерватории, сейчас говорят, даже про завтра не знают ничего. Но ждут какую-то комиссию.
6 декабря 15:11.
Показываем, как пожарные разъезжаются от консерватории в Петербурге.
6 декабря 15:22.
«Возгорание произошло в складских помещениях и не затронуло уже отреставрированные локации, такие, как Малый зал имени Глазунова, домовую церковь, парадную лестницу и другие. На срок ввода в эксплуатацию возгорание не повлияет», — заверили в пресс-службе подрядчика.
6 декабря 15:35.
Единый заказчик в сфере строительства повторил, что пожар в консерватории не повлияет на сроки реализации объекта и строительный процесс.
«Последствия возгорания будут устранены силами подрядной организации АО “Политехстрой”. Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году», — заявил единый заказчик.