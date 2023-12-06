Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Фонтанка

Как горела консерватория в Петербурге

Показываем последствия пожара. И когда теперь откроют консерваторию?

Здание Петербургской консерватории загорелось днем. Его реставрируют с 2012 года и как раз планировали завершить работы в 2024-м. Горело сильно — из окон первого этажа вырывалось пламя. «Фонтанка» следила за развитием событий в режиме онлайн.

6 декабря 13:25.

Очевидцы сообщают, что в Петербурге на улице Глинки горит консерватория — уже как 15 минут. Пожарных, по их словам, ещё нет, но есть скорая помощь.

6 декабря 13:25.

Здание Петербургской консерватории в данный момент с запозданием реставрируют. Работы начались в 2012 году, их собирались завершить в 2024 году. Это та самая консерватория, о реставрации которой Владимир Путин сказал, что процесс слишком затянулся. О возможных причинах задержки он пошутил на совещании с ответственными чиновниками в августе 2023-го так: «Мне все время говорят: строители не любят музыку. А я говорю: такого не может быть. Интеллигентные люди».

6 декабря 13:26.

Пожарные прибыли на место возгорания.

6 декабря 13:27.

Движения в районе консерватории почти нет, если судить по «Яндекс. Картам». Покраснели улица Декабристов в обе стороны и улица Глинки.

6 декабря 13:28.

6 декабря 13:28.

6 декабря 13:29.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что горит на первом этаже, из здания эвакуируют людей. Площадь пожара уточняется.

6 декабря 13:30.

На месте работают пожарные. Движение перекрыто. Как уточнили в МЧС, горение идет на площади 100 кв. м. Пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Работают шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

6 декабря 13:31.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к подрядчику реконструкции Петербургской консерватории АО «Политехстрой».

6 декабря 13:33.

Закончить все работы в здании консерватории планировали к 2024 году. Первоначально реставрация должна была завершиться в 2019 году, но из-за сложностей с подрядчиками и финансированием проект затянулся.

В 2020 году проблема привлекла внимание президента Владимира Путина, что привело к заключению контракта с новым подрядчиком, московской компанией «Политехстрой». Контроль за процессом выполнения работ передан госкорпорации «Единый заказчик в сфере строительства».

В августе 2023 года президент Путин выразил некоторое недоумение по поводу затянувшегося процесса реставрации.

6 декабря 13:34.

Президент России Владимир Путин в августе прокомментировал затянувшуюся реставрацию Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге на совещании по вопросу развития строительной отрасли в Кремле. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

На вопрос, когда будут закончены работы, главе государства ответили, что это произойдет в 2024 году. «Точно? Ну это просто уже… Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть! Интеллигентные люди!» — ответил президент.

6 декабря 13:40.

Открытого пламени теперь не видно, только густой дым.

6 декабря 13:42.

Как сообщил источник «Фонтанке», из здания эвакуировано семь человек с четвертого этажа. Предположительно, очаг возгорания был внутри здания на первом этаже.

6 декабря 13:49.

Свежее видео с места пожара в консерватории. Заметно, что с возгоранием удалось справиться, но ущерб еще предстоит оценить.

6 декабря 13:58.

«Произошло возгорание на складе внутри помещений Консерватории им. Римского-Корсакова. Произведена эвакуация сотрудников со строительной площадки. Пожарные расчеты занимаются устранением возгорания. Возгорание не повлияет на сроки сдачи объекта», — заявил подрядчик АО «Политехстрой».

6 декабря 14:00.

«Сейчас там все, от дознания МЧС до людей из Большого дома, будут проверять и на намеренный поджог тоже. Горит сильно. Судя по видео, там полыхает лестничный марш, а там тяга, как в камине, закрытого контура там в любом случае еще не было. Ну и внутри — навалом дерева, от обшивки до временных конструкций. Мы можем, конечно, поверить, что их обрабатывали раз в год, как положено, от пожаров, но картинку вы сами видите», — заявил собеседник «Фонтанки», близкий к проведению работ.

6 декабря 14:09.

В МЧС показали, как тушили консерваторию.

6 декабря 14:12.

Наш корреспондент сняла общий сбор реставраторов консерватории на Театральной площади.

Старший пересчитывает рабочих.

«У меня не сошлось, видимо, разбежались», — констатирует старший.

«У меня спина обгорела», — говорит один рабочий нашему корреспонденту. Под курткой не видно. На предложение показать попросил денег.

6 декабря 14:22.

Пожарные с трудом сняли с машины примёрзшую лестницу и отправились с ней внутрь здания консерватории.

6 декабря 14:25.

Рабочие рассказали нашему корреспонденту, что пожар был на лестнице. Уже готовой — с отделкой. Там не было тепловых пушек, но были кабели и склад. «До зала огонь не дошел», — уверен собеседник «Фонтанки».

Другой рабочий на вопрос о том, есть ли пострадавшие, ответил, что нет. Но есть другой повод для печали.

«Одно огорчение — не все пообедать успели», — констатировал собеседник.

6 декабря 14:35.

В МЧС сообщили, что в 14:29 пожар в консерватории был локализован. В 14:42 был дан отказ дополнительному номеру 1-БИС. В 14:50 ликвидировано открытое горение.

На месте девять единиц техники и 36 человек личного состава.

Сведений о пострадавших нет.

6 декабря 14:46.

А вот как эвакуировали людей с крыши горящей консерватории.

На объекте было 1258 строителей. Во время пожара эвакуировать пришлось семерых.

6 декабря 14:49.

Движение по Декабристов стоит от Лермонтовского. И автобусы. И люди на остановках.

6 декабря 14:59.

«Лестница в консерватории выгорела доверху», — рассказал собеседник «Фонтанки». Лестница была полностью деревянной. И показал видео пожара.

6 декабря 15:02.

По словам собеседника Фонтанки, всего на первом этаже сгорели три помещения. А началось все со склада.

«Я был на этом складе. Он полный краски, инструмента, там удлинители, кабели», — описал он содержимое эпицентра пожара.

Начальники рабочих, которые занимаются реставрацией консерватории, сейчас говорят, даже про завтра не знают ничего. Но ждут какую-то комиссию.

6 декабря 15:11.

Показываем, как пожарные разъезжаются от консерватории в Петербурге.

6 декабря 15:22.

«Возгорание произошло в складских помещениях и не затронуло уже отреставрированные локации, такие, как Малый зал имени Глазунова, домовую церковь, парадную лестницу и другие. На срок ввода в эксплуатацию возгорание не повлияет», — заверили в пресс-службе подрядчика.

6 декабря 15:35.

Единый заказчик в сфере строительства повторил, что пожар в консерватории не повлияет на сроки реализации объекта и строительный процесс.

«Последствия возгорания будут устранены силами подрядной организации АО “Политехстрой”. Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году», — заявил единый заказчик.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит консерватория после пожара
Не дожидаясь цирроза. Петербург хочет победить гепатит С, но для этого н...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары